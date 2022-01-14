優衣庫突遭臨時關閉　顧客通宵等核酸檢測結果

上海周四（13日）新增2確診和3宗無症狀的本土疫情，另增30宗境外輸入。日前一間奶茶店3名員工確診，當地多間店舖或商場被「臨時管控」。上海南京西路Uniqlo（優衣庫）周四被臨時關閉，店內顧客和工作人員需留在原地，等候防疫人員做核酸檢測，待結果出爐後才能離開。截至翌日中午，有網民發文稱，檢測結果顯示無受感染，現在才能離開。

店內工作人員表示，突然接到當地疾控中心和派出所到店通知，需配合政府防疫工作，暫時留於店內等待進行核酸檢測。等候結果期間，店舖總部負責配發所有人的餐飲及洗漱用品，另有附近速食店等免費送來食品。

有網民稱，當時就在南京西路的Uniqlo，剛進店未夠兩分鐘廣播通知結束營業，就此被「暫時隔離」在店裏，配合政府防疫工作，「等了5個多小時終於做上了核酸檢測，還在等待結果」。亦有網民表示，店內顧客需通宵等候檢測結果，均十分配合。

另外，上海普陀區環球港周四亦因疫情原因被封鎖，商場暫停營業，員工需做核酸檢測等候結果。同日有商舖工作人員表示，商場於當日上午已停業，禁止民眾出入，尚不確定封鎖原因，「周五（14日）是否營業，還需要等通知」。