台今增11宗本土確診　銀行聚會餐廳5人染疫

台灣周五（14日）公布新增57宗新冠肺炎境外輸入病例，另增11宗本土確診個案，無新增死亡個案。台灣的中央流行疫情指揮中心指出，當地至今已錄得317宗新變種毒株Omicron病例，其中境外輸入佔278宗，本土佔39宗。

指揮中心說明，本土新增個案為8男3女，年齡介乎未滿5歲至50多歲，其中3人是聯邦銀行確診員工家屬；5人是銀行員工聚會的西堤餐廳接觸者，當中3人是餐廳員工、2人是同場顧客，顧客年齡分別為1歲和3歲。此外，2名患者是金嗓歌友會的士司機個案的家屬，其餘1人是居家服務員（家務助理）乾妹的丈夫。

新增境外輸入個案包括25男24女，其餘8人身份和性別仍在調查中。病例年齡介乎未滿5歲至70多歲，分別自美國、加拿大、菲律賓、澳洲、波蘭、越南、印尼、丹麥、法國、葡萄牙、巴西、土耳其及瑞典入境，其中美國以17宗佔最多。台灣至今累計17,692宗確診，851人死亡。

指揮中心宣布，因應新冠確診個案大增，周六（15日）起將啟動入境患者分流措施，把輕症、無症狀和較年輕的機場確診個案，直接送至「加強版」防疫酒店或集中檢疫所，以減輕醫院壓力，措施由台北市率先推動。