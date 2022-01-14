傳茅台子公司高管墮樓亡　知情者：工作壓力太大

內地傳媒周五（14日）引述消息指，貴州茅台酒銷售有限公司董事兼總經理曾祥彬，於去年12月7日在其仁懷市的住家墮樓身亡，年僅49歲。有與曾祥彬相熟的知情人士透露，「他的工作壓力太大了」。貴州茅台目前暫未對外發布任何消息。

內媒報道指，記者在梳理貴州茅台發布的年報發現，茅台銷售公司近年主要財務指標增速逐年下滑。有業內人士在接受採訪時表示，茅台銷售公司的人員，特別是作為總經理，其壓力之大難以想像。有多名知情者透露，曾祥彬為人低調、脾氣溫和，對工作認真負責，更是個「工作狂」，經常加班至凌晨，甚至帶同事到其家中加班。

另有知情人士提供的事發影片顯示，上月7日早上8時左右，曾祥彬從自家4樓的窗台處墮樓。知情者續指，曾祥彬墮亡後，茅台集團方面曾前去探望其親屬，但沒有其他實際表示，「他們可能怕這件事對公司影響不好」；茅台集團亦有為曾祥彬舉行追悼會，公司多名負責人均有參加。內媒記者曾多次致電茅台方面，但一直未能成功聯繫。

資料顯示，曾祥彬於1973年出生，是仁懷市茅台鎮人，先後任貴州茅台醬香酒營銷有限公司總經理助理、貴州茅台醬香酒營銷有限公司董事兼副總經理等職位。他還曾擔任過河南國酒茅台銷售有限公司、北京國酒茅台銷售有限公司等36間公司的法定代表人。