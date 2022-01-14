茅台虎年生肖酒供不應求　未有現貨炒升逾一倍

貴州茅台自2014年起每年都推出生肖紀念酒，至今已是第9年。內媒近日報道，各款茅台壬寅虎年生肖酒上市僅一周，市面一瓶難求。其中市場指導價每瓶2,499元（人民幣，下同，約3,100港元）的53度500毫升貴州茅台酒，更被炒高超過一倍達6,000元（約7,450港元）以上。

在上周三（5日）的茅台壬寅虎年生肖酒發布會上，共發布了5款產品的市場指導價，價格由988元（約1,200港元）至3,599元（約4,470港元）不等。消息一出，市場連現貨都沒見到，新品價格就已水漲船高。某大型經銷商李明（化名）稱，現在預訂的話，春節前不保證一定能拿到，估計價格還會上漲。北京某貴州茅台直營店店長表示，生肖酒預計一周左右到貨。在電商平台，有商家給虎年生肖茅台酒標價7,000元（約8,700港元）以上，相比市場指導價漲近3倍，下周將會陸續到貨，聲稱「限量發售」。

李明表示，每年春節前都是茅台消費旺季，價格會明顯上漲，供不應求是常事。不單是生肖酒沒現貨，普通的茅台酒現在也要等到下周四（20號）才可能到貨。李明又指，每年新品發售後，上一年的生肖酒就會自動停產，成為限量款。生肖酒的市場價除視乎年份外，也由當年的供應量決定。目前羊年生肖酒是最具收藏價值的一款，其次是馬年生肖酒。

李明建議，如果不是必須，可以等到春節後甚至年中再買，屆時價格將會回落。有業內人士提醒，囤茅台未必穩賺不賠。比如牛年的茅台生肖酒一度炒至7,000至8,000元（約8,700至9,900港元）一瓶，惟現價腰斬至4,200元（約5,200港元）左右。食品飲料行業分析師朱丹蓬表示，根據以往行情，一倍左右的溢價相對合理。