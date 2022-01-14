台F16V戰機墜海　軍方證實尋獲機師部分殘骸

台灣空軍一架F16V戰機周二（11日）例行訓練期間在嘉義墜海，28歲上尉機師陳奕失聯。搜救行動至周五（14日）進入第4天，台媒引述搜救現場回報消息，潛水人員在戰機失事地點帶回5袋物品，當中有疑似頭皮等生理組織。另軍方周四（13日）晚打撈到的疑似屍塊，經DNA鑑定後，於周五證實屬機師本人。

據搜救現場消息，水底搜尋作業人員在下午4時30分許返回下水點，將打撈到的大量機體殘骸分別裝放在5個太空包內，初步判定為頭皮的生理組織、飛行服、抗壓力褲等，但生理組織詳細DNA仍待釐清。目前仍未發現戰機的飛行記錄器及引擎。

此外，空軍周五上午派出技術人員沿淺灘水道搜尋，試圖找出戰機黑盒，但最終無功而返，只找到大批戰機殘骸。但有傳出在淺灘暗溝發現機師頭盔，軍方不予證實。

在周四晚上8時左右，軍方打撈到疑似屍塊送至嘉義市立殯儀館。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，屍塊均為零星塊狀，包括7至8厘米的拇指、皮膚及骨頭碎片等。檢警及法醫周五經DNA鑑驗結果，與陳奕母親存在一親等關係，研判所有採檢之檢體皆為機師本人組織。