水泥公司涉偽造報告改檢驗數據　罰款近600萬人民幣

水泥公司涉偽造報告和擅改檢驗數據被罰款。

國家市場監管總局近日披露「鐵拳行動」第7批典型案例，其中江蘇揚州亞東水泥有限公司，涉嫌偽造出廠水泥化驗報告、擅自改變水泥出廠檢驗方法，被罰款近600萬元（人民幣，下同，約746萬港元）。資料顯示，涉事公司是台灣遠東集團旗下亞洲水泥公司、亞東投資公司於2006年投資成立。

江蘇省市場監管局案件督辦負責人表示，執法人員去年4月巡查時，發現該公司偽造5個批次出廠水泥的化驗報告，共涉及近1.5萬噸水泥，涉案貨值608.73萬元（約757萬港元），違法所得61.93萬元（約77萬港元）。該公司對普通硅酸鹽水泥成品進行出廠檢驗時，沒有按照相關規定的檢驗方法進行檢測。

執法人員指出，該公司所記錄的水泥成分中燒失量含量，與出廠水泥化驗報告中的結果不符；同時將不符合國家標準的燒失量原始檢驗數據，篡改為符合國家標準的化驗結果數據。當局對此作出行政處罰，除罰款外，包括責令停止生產、銷售普通硅酸鹽水泥；並沒收涉事批次的水泥。

內媒周四（13日）報道稱，有專家指出，水泥成分中燒失量含量造假，會造成水泥不具有黏聚力，建築物容易出現垮塌現象，俗稱「豆腐渣」工程，如果流向市場，後果不堪設想。