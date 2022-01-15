疑不滿患孩檢查結果　家長持刀砍傷醫生

內地有網民周五（14日）在微博發文稱，湖北省武漢兒童醫院一名醫生，疑因與病患的家長發生糾紛，被後者砍傷右手及頭部，批評醫院至今未安裝安檢設施。事件引起關注，警方晚上發文指，行兇的48歲張姓男子已被警方當場控制，傷者經治療後，並無生命危險。

網民「@燒傷超人阿寶」表示，傷者為該院消化科的彭姓主任，其右手被砍的慘不忍睹，幸而顱腦損傷不重，應無生命危險。目擊者李女士向內媒透露，事發後有3名父親見狀立即衝前將行兇男子制服。內媒報道指，砍人原因據傳是一名孩子因消化不良而看病，但胃鏡並未發現問題。彭主任及後為孩子進行X光電腦斷層掃描（CT）檢查，發現其腹盆有腫狀物，不過家長堅稱腫瘤是「CT做出來的」，對檢查結果感到不滿。

武漢市公安局江岸區分局周五晚通報指，該區某醫院在周四（13日）下午1時50分發生一宗傷害案，張男持刀將58歲的彭姓醫生砍傷，公安機關迅速出警將張某現場控制，目前張男已被依法刑事拘留。案件正進一步辦理中。

內媒記者通過搜索公開資料發現，被砍傷的彭醫生在小兒消化專業方面有豐富的臨床經驗，技術專長為小兒消化系統疾病診斷及治療、小兒胃鏡和結腸鏡檢查及治療。不過，內媒記者針對事件聯繫武漢兒童醫院時，院方工作人員並未對此事回應。不過有醫生透露，彭醫生的傷情可能會影響以後接診及手術。