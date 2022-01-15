貨車公路遇追截　佛山警方封鎖消息

廣東佛山市一輛貨車，本月2日晚上於番海大橋被3輛私家車夾擊追截，更被打碎擋風玻璃。珠海市一名市民在網絡上轉發相關片段，豈料於周三（12日）被佛山市警方上門，要求刪除貼文。同日，佛山市警方突然通報拘捕一名21歲男子，卻未透露詳細案情。

追截片段最初由廣州市一間媒體公開發布，顯示貨車日前行駛途中，突然被3輛私家車從前方堵截。貨車隨即在大橋倒車行駛，私家車遂緊追。過程中，私家車一度逼停貨車，並有多名男子從私家車落車，疑似向貨車車窗投擲石塊，情況驚險。片段未有提及片中人身份，以及事發原因。

珠海市一名網民轉發相關片段後，周三清晨5時多突然被異地的佛山市警員敲門，要求刪除貼文，網民事前卻未獲任何接洽，引起關注。同日下午2時，網民表示接到佛山市警方致電，獲警方誠懇道歉並說明事件。到下午5時50分，佛山市警方通報證實接到貨車司機報案，強調過程中無人受傷。

對於警方事後僅拘捕一人，有其他網民猜測被捕者是否貨車司機本人。更多人批評佛山市警方通報不透明，又對警方跨區執法要求刪貼表示費解。有內媒事後分別向佛山市兩級警方查詢事件，警方表示需要有採訪函才會具體答覆。