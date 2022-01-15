台油站原址氣爆2人傷　附近民居窗戶遭震碎

台灣高雄市左營區一處舊油站近日展開土壤地下水改善工程，惟周五（14日）突然發生氣體爆炸，造成2名工人受傷。事發時，現場傳出巨響，附近民居窗戶玻璃更被震碎。當地勞工局初步判斷，事故起因與工人將過量氧化劑注入土壤有關，已要求廠商停工。

左營、鼓山警方於上午10時許接獲市民報警稱，在富民路與大順一路附近一處空地傳出巨響，疑似發生爆炸。警消趕到現場時，發現2名年約50歲的工人鼻部割傷、有耳鳴，但意識清醒，送院治療後無生命危險。由於現場10多年前是油站，曾被舉報出現漏油問題，消防員不敢大意，持續在現場灑水降溫。

當地勞工局勞動檢查處接報派員到場調查，初步研判事故原因是氧化劑放熱噴濺，已要求施工廠商停工，後續如發現有違反職安法令情況，最高可罰款30萬元新台幣（約8.6萬港元）。

高雄市環保局則表示，該油站正進行土壤及地下水污染整治工程，目前採用現地化學氧化工法進行污染改善，氧化工法原理為將氧化藥劑注入地底，與土壤和地下水中的污染油品接觸反應，進而轉化生成無害的二氧化碳氣體。當日工人不慎加入過量氧化劑進行攪拌，令反應過於激烈，反應生成之二氧化碳氣體大量壓縮於土壤罅隙中，隨後瞬間衝出地面引發音爆，其巨大音量及衝擊波導致玻璃破碎並割傷工人。經現場氣體偵測無異常，也證實本次事件並非油站油氣洩漏引發。