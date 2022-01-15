高薪誘司機簽租車合約　詐騙集團製造事故強收押金

上海市有詐騙集團，以高薪招聘司機為誘餌，讓民眾簽訂隱含「陷阱條款」的租車合約，再派人刻意製造車禍等違約情況，強佔押金而非法獲利。警方早前已摧毀19個以上述詐騙手法行騙的犯罪集團，逮捕超過190人，繳獲涉案車輛、話術劇本、合約、電腦等作案工具，涉案金額超過1,500萬元（人民幣，下同，約1,865萬港元）。

內媒周四（13日）報道，一名張姓男子去年10月在網上看到一則高薪招聘「網約車司機」廣告，遂到公司簽訂租車協議、交租金和押金，成為網約車司機。隨後有人在司機聊天群組內反映，合約未到期，私家車卻被公司強制收回，或駕駛幾天後突然無法行駛，公司更不會退租金和押金等。

張男去年11月得悉此情況後，發現有人鬼祟靠近車輛，或有私家車尾隨，或故意上前與其車輛發生碰擦。對方事後承認是受汽車租賃公司老闆委託，故意碰擦張男的車輛，欲以此作藉口回收車輛。警方接獲舉報後，介入調查。

警方循線調查摧毀多個「套路租車」詐騙集團，是一種新型詐騙犯罪手法。司機被相關公司提出的高收入引誘，未全面了解合約內容的情況下，匆忙簽約並繳納5,000元至1萬元（約6,216至1.2萬港元）不等的押金。對方事後故意製造劃痕、人為製造事故、指摘租車人未遵守用車規範等原因，收回車輛和沒收押金，以此非法牟利。