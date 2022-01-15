內地昨增104宗本土確診　天津開展第三輪全民檢測

內地周六（15日）公布前一日新增165宗新冠肺炎確診病例，其中104宗本土個案有98宗仍以河南個案最多，有52宗；天津新增39宗，廣東6宗，陝西4宗，浙江1宗。天津周六起在全市範圍開展第三輪全民核酸檢測，該市疾控中心主任、市衞生健康委副主任韓金艷周五（14日）在記者會表示，開展新一輪全民核酸檢測是為盡早發現隱匿在社區傳播的一些傳染源，實現社會面清零。

內地前一日新增60宗境外輸入確診病例，分別為上海43宗，廣東5宗，福建、山東各3宗，天津、浙江、雲南各2宗，遼寧1宗；同日新增無症狀感染病例25宗，除廣東2宗本土個案，其餘23宗均為境外輸入。至今內地累計104,745人確診，當中4,636人病亡。

在周五的天津疫情防控記者會上，針對當地已進行兩輪核酸檢測，基本上已控制病毒在社區傳播，有記者問為甚麼要開展第三次全民核酸檢測。韓金艷回答稱，由於Omicron變種病毒隱匿性強，當地必須開展新一輪檢測，希望在春節前把所有的社會面風險控制。

截至周六凌晨零時，天津這輪疫情本土確診病例累計181宗，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮周五接受官媒訪問時表示，當地確診病例應可控制在200宗，又希望春節前不再有新發病人。他也認為，為及早發現每一個可能風險，當地有必要進行第三輪核酸檢測。