受賄兼非法持有彈藥　省公安廳前副廳長囚13年

青海省公安廳前黨委委員、副廳長白世德涉貪污、受賄、非法持有彈藥一案，周五（15日）在西寧市中級人民法院作出一審判決。法院以白世德犯上述罪名下，數罪併罰決定執行13年有期徒刑，並罰款金80萬元（人民幣，下同，約96萬港元），其貪污、受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。

法院經審理查明，白世德自2013年4月至8月，利用擔任青海省公安廳交警總隊總隊長職務便利，貪污公款40萬元（約48萬港元）；自2011年至2019年，利用擔任省公安廳交警總隊總隊長、省公安廳副廳長的職務便利，為有關單位和個人在特種車輛採購、職務晉升等方面提供幫助，索要和非法收受財物，共計折合逾669萬元（約802萬港元）。另在2019年11月2日，辦案機關依法對白世德位於西寧市城西區的住所進行搜查時，依法扣押26發軍用子彈。

法院認為，白世德身為國家工作人員，利用職務便利，個人或夥同他人侵吞公款，數額巨大，其行為已構成貪污罪；利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人牟取不正當利益，先後多次收受和索取單位及個人財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。但鑑於他到案後主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄情節，認罪悔罪，積極退贓且贓款已全部追繳完畢，依法可從輕處罰，遂依法作出上述判決。