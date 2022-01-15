歐盟斥華脅迫立陶宛　華稱捍衞正當權益

在法國布雷斯特舉行的歐盟外長非正式會議周五（14日）結束，法國外長勒德里昂對記者稱，歐盟成員國在會上批評中國大陸對立陶宛的「脅迫」，稱法國將在擔任輪值主席國期間加速推動反脅迫措施。大陸駐歐盟使團周六（15日）在官網反駁，中立關係出現的問題是雙邊範疇的問題，中方沒有以經濟脅迫對待他國，也堅決反對任何形式的政治和外交脅迫。

報道指，這次歐盟外長非正式會議，討論到如何應對北京對立陶宛日益強烈的貿易制裁。報道引述歐盟官員稱：「大陸對歐盟部分成員國的態度，讓這些成員國承受巨大的政治與經濟壓力，而這是東道國法國將此列入議程的原因。」歐盟外交和安全政策高級代表博雷利會後稱，成員國在會上表明團結支持立陶宛，並尋求令緊張情況降溫。

大陸駐歐盟使團發言人回應歐盟有關大陸和立陶宛關係表態的提問，稱這事件的是非曲直十分清楚，立陶宛執意允許以「台灣」名義在立國設立代表處，公然製造「一中一台」，嚴重破壞大陸與立陶宛關係政治基礎，嚴重破壞雙方務實合作的氛圍。陸方堅決捍衞自身正當權益，作出的反應合理合法且必要。

立陶宛外長蘭斯柏吉斯在布雷斯特表示，「這（大陸脅迫）是歐洲的問題，需要歐洲的解決方案」。他周四（13日）接受意大利媒體訪問時表示，如果大陸對歐洲媒體大量投資，帶來的是媒體審查和箝制言論自由，「這將是歐洲的危機」。歐盟必須以現有或新建的機制，阻擋大陸對歐盟成員國的經濟制裁，才能維護歐盟的戰略彈性和自主權。

蘭斯柏吉斯又稱，立陶宛與台灣持續全面深化關係有3大原因，一是為實現爭取民主空間的施政理念；其次是拓展經濟；三是基於印太關係在全球愈來愈重要，與台灣合作符合立陶宛政府強化與印太國家經貿關係的目標。當被問立陶宛是否被美國操控挑起台灣議題，蘭斯柏吉斯強調是毫無根據的不實指控。