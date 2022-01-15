美戰略核潛艇抵關島　對華展示核威懾

中美軍事角力有增無減，美國海軍罕有公布，一艘負責執行戰略威懾巡邏的戰略核潛艇周六（15日）停靠西太平洋戰略重地關島，聲稱展示美方對印太地區的安全承諾。

美國海軍表示，俄亥俄級戰略核潛艇內華達號到訪關島，作為美方戰略部隊演習、行動、訓練、軍事合作活動的補充，確保準備隨時在全球行動，加強美國與印太地區盟友的合作，展示美方的能力、靈活性、戰備狀態，繼續致力於區內的安全及穩定。內華達號去年12月16日駛離華盛頓州基策普—班戈海軍基地，展開例行戰略威懾巡邏。

美國現役14艘戰略核潛艇均是俄亥俄級，每艘設計搭載24枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈，每枚導彈配備多個核彈頭，但美俄《新削減戰略武器條約》限制現時只能搭載20枚導彈。為了使戰略可用性最大化，每艘潛艇由兩組船員輪流操作，每次出海77天。

在美國海陸空核三位一體力量中，戰略核潛艇的存活率被視為最高，它們在水下難以被探測，屬於隱蔽的核打擊力量，可以為敵人發動毀滅性的打擊，亦即是二次核打擊能力。軍方甚少披露它們的動向，大多數是公布進出本土母港展開或完成部署。今次即日公布內華達號現身關島引起猜測，疑是「近距離」對中國展示海基核威懾力量。

值得留意的是，美國核三位一體力量即將「新舊交替」，新型陸基洲際彈道導彈、戰略轟炸機、戰略核潛艇正在研發，哥倫比亞級預計2027年起陸續取代俄亥俄級服役。