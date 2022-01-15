消費者直播間留言投訴　遭商店主播辱罵似瘋狗

內地一名主播近日在商店內做直播時，有消費者留言投訴長時間未收到貨，反遭前者辱罵是「瘋狗」、「乞丐」等，引來不滿。隨後有愈來愈多消費者在社交平台、投訴平台發文表達不滿，演變成集體投訴事件。店方周五（14日）深夜發布道歉聲明，指公司將反思並加強對員工和第三方合作人員的培訓與監管。

內地屈臣氏的主播周五在直播期間因為面膜優惠活動的事情辱罵消費者，又面露不屑，指摘消費者為搶到1分錢的商品，「像瘋狗一樣咬人」。她又揚言可直接將網民踢出直播間，「我踢了你就高興」。

事緣屈臣氏周二（11日）在美團平台推出優惠活動，消費者使用優惠券，可以0.01元人民幣（約0.01港元）的價格購買一款補水面膜或精華面膜，吸引大批消費者搶購。惟民眾事後未能收貨，到實體店內要求領取時，對方表示目前缺貨，最終只收到對方要求消費者自行退款的消息。

多名消費者遂在直播間表達不滿，並反映相關情況，希望店方盡快解決，但遭到對方辱罵。屈臣氏中國官方微博周五發聲明，解釋此優惠活動因系統原因導致短時間內產生遠超庫存的大量異常訂單，後期因庫存不足暫停發貨，隨後決定稍後補貨。