台今增78宗確診　輝瑞口服藥獲批輸入最快3月運抵

台灣周六（15日）新增6宗本土病例和72宗境外輸入病例，無新增死亡個案。美國藥廠輝瑞口服藥採購案已進入最後談判階段。去年在美國已獲批准緊急使用的輝瑞新冠口服藥「Paxlovid」，臨床測試顯示在預防重症和死亡有效程度接近九成。台媒周六報道稱，台灣於周五（14日）已和輝瑞簽訂採購合約，預計採購超過一萬人份口服藥，首批最快3月前抵台。

指揮中心表示，新增的本土患者中3人，為西堤餐廳染疫工讀生的表妹和同學，其餘3名則為餐廳客人。多名患者就讀的中壢高商、東興國中將停課14天，同班同學需家居隔離。

台衞生福利部食品藥物管理署周六召開專家會議，同意核准輝瑞口服抗病毒藥品輸入，該藥適用於發病5天內，具有重症風險因子的成人及12歲以上且體重至少40公斤兒童輕度至中度確診者，需確實完成完整的5天療程。

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝周六表示，當日上午4架長程航班共有196名乘客接受採樣檢測，其中8人確診，受感染率約4.08%。

另名灣的蔡英文總統和副總統賴清德，周六上午分別前往台大醫學院體育館接種第三劑疫苗。與對上兩劑一樣，兩人均接種台製高端疫苗。兩人完成接種後不忘展示接種記錄，以行動呼籲符合接種資格的市民，盡快接種第三劑疫苗。