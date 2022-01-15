華裔科學家涉瞞收中國經費　美檢方倡撤控

美國麻省理工學院美籍華裔科學家陳剛（Gang Chen），涉嫌在申請聯邦經費時，隱瞞為中國擔任多個顧問職位，並收取來自中國的巨額研究經費，去年在美國被起訴。美媒周五（14日）引述消息指，檢方聽取能源部官員提供的最新資訊後，已建議司法部撤控。

消息指，波士頓的聯邦檢察官已向司法部建議撤銷對陳剛的指控，主要基於能源部一名官員提供的最新資訊。該官員在最近數周告訴檢察官，陳剛在2017年填寫的撥款申請表，沒要求他披露為中國實體擔當的職務，認為他並無相關義務，也不認為能源部知悉情況後會拒絕其申請。但此後，美國能源部開始要求研究人員提供更多有關其與外國關係的資料。

陳剛的代表律師凱利（Brian Kelly）上周曾表示，其當事人的申請並無省去任何重要的資料，認為政府多項指控純屬錯誤。報道指，美國司法部暫未有最終決定，可能在數周內公布。外界形容，這是司法部打擊中國在美國研究領域內部影響力的行動中，遇到的最新挫折。司法部發言人不評論此案，但稱正審議如何應對中國威脅。

現年57歲的陳剛在中國出生，已入籍美國，在麻省理工學院的納米工程組擔任教授。他被指收取約2,900萬美元（約2.26億港元）來自外國的研究經費，當中最少1,900萬美元（約1.48億港元）來自中國，並為中國擔任多個顧問職位，未向校方及能源部申報，去年被控電匯詐騙、未申報海外銀行帳戶及報稅時作出虛假陳述。