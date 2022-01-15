熏臘肉釀火災致5死1傷　內地近期至少9宗同類事故

湖南懷化市芷江縣周二（11日）上午發生火警，造成5人死亡、1人受傷；警方及消防事後研判，發現起火原因是屋主熏製臘肉引起。內地傳媒梳理發現，除上述火警外，在歲末年初，全國各地至少發生9宗熏製臘肉引發的火災，造成多間房屋燒毀，部分事故更有人傷亡。消防提醒，熏製臘肉時，要選擇空曠地方，臘肉要與火源保持安全距離等。

除了周二發生在芷江縣的火警外，內媒記者發現，全國近期先後發生9宗由熏製臘肉引發的火災，地點多為南方農村。在去年11月至12月間，湖南邵陽市隆回縣邁迹塘村、邵陽市北塔區、益陽市桃江縣浮邱山鄉均有村民因熏製臘肉不當，引發火災；同是去年11月，四川巴中市平昌縣龍豐村一名老人熏製臘肉時，不慎栽進在火盆內，衣服被火點燃；同年12月，四川宜賓市興文縣共樂村及貴州遵義市養龍槽村均有村民在家熏製臘肉，導致房屋被毀。

至本月初，貴州銅仁市石阡縣龍鳳村有村民在自家豬圈熏製臘肉，因無人看守引發火災。另在芷江縣火警發生前後，湖南岳陽臨湘市及長沙市望城區金桑園小區，均有居民熏製臘肉時，臘肉的油脂滴落並引燃附近的雜物，釀成火災。

熏臘肉是中國農村傳統習俗，在四川、湖南、貴州、江西等地尤其盛行。北京市大興區消防救援支隊新聞宣傳科科長劉丙濤解釋，熏製臘肉容易引發火災的原因，主要在於熏烤過程中掌握不好火候或無人看守，明火引燃周邊可燃物引起；故熏烤臘肉時最好選擇空曠的地方，周圍不要有易燃物，且途程中一定要留人看管，熏製完畢後，一定要將明火、火星都徹底用水澆滅後才能離開。