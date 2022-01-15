中伊外長會談　王毅斥美單方面退出核協議

中國國務委員兼外交部長王毅周五（14日）在江蘇無錫，與伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行會談。雙方就伊朗核問題交換意見，王毅批評，美國單方面退出伊朗核問題全面協議，一手造成目前的困難局面，理應承擔主要責任和盡快糾正錯誤。

王毅表示，中方堅決反對對伊朗的非法單邊制裁，反對借人權等議題進行政治操弄，反對粗暴干涉伊朗等地區國家的內政，反對霸權主義和強權政治，維護國際關係基本準則、維護國際公平正義。中方將堅定支持伊朗核問題全面協議恢復履約談判進程，繼續建設性參與後續談判，希望各方克服困難相向而行，堅持推進政治外交解決進程。

阿卜杜拉希揚表示，伊方堅定致力於推進伊中合作，期待借鑑中國的發展經驗和先進技術，成為中方值得信賴、長期可靠的合作夥伴。他又稱，伊方願與中方共同反對霸凌行徑和單邊制裁，維護雙方正當權益。針對核問題，伊方致力於通過嚴肅談判達成一攬子、穩定的保障協議，他讚賞中方發揮的建設性作用，願同中方保持密切溝通。

雙方於會上宣布啟動兩國全面合作計劃落實工作，為期25年，一致同意加強能源、基礎設施、產能、科技、醫療衞生合作，拓展農漁業、網絡安全、三方合作，深化教育、電影、人才培訓等人文交流。雙方還就中東形勢、阿富汗問題等交換了意見。中方建議盡早建立海灣多邊對話平台，從政治解決也門問題入手，改善各方關係，促進地區和平穩定。