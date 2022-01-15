海軍布雷艇中隊成軍　強化不對稱作戰能力

台灣海軍布雷艇第一及第二中隊周五（14日）上午正式成軍，蔡英文總統到高雄左營海軍基地主持典禮。有別於過往以人力投放水雷，由台灣自製的新型布雷艇採用全自動化系統，能強化反登陸作戰及加強不對稱作戰能力。

兩個布雷艇中隊隸屬海軍192艦隊布雷大隊，餘下兩個中隊將於年底成軍。每個中隊由一艘布雷艇、一艘通用登陸艇及6艘機械化登陸艇組成。布雷艇長42米，寬9米，滿載排水量376噸，食水2.1米，最大航速每小時14節，基本防禦火力為艇艏一門20毫米口徑機關炮。

布雷艇具衞星導航及定位能力，可裝載現役各款水雷，以設置在甲板上的自動化布雷系統，加強海上布雷作戰效率。頂艙蓋亦能開啟，把水雷吊掛上艇，縮短補充時間。除了布雷任務外，布雷艇可執行水文測量任務。

隨着即將接收400枚美製岸置魚叉反艦導彈，以及增產雄風三型、增程雄風三型反艦導彈。台灣海軍反艦導彈部隊「海鋒大隊」擬擴大編制，有傳將提升至軍團級作戰單位，指揮官由目前上校改為中將，下轄多個導彈旅及訓練、後勤等支援單位。惟國防部發言人史順文表示，有關組織編裝調整，涉及聯合作戰指管等多重因素，對外界臆測不作評論。