國家衞健委︰聚集疫情發現較遲　源於患者接種疫苗

國務院聯防聯控機制周六（15日）召開新聞發布會，國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華在會上形容，隨着全球新冠疫情蔓延擴散，內地外防輸入的風險持續加大，加上春運、寒假及農曆新年臨近，疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，但局部地區發生的本土疫情總體上能做到短時間內有效控制。另國家衞健委發言人米鋒介紹，截至周五（14日），全國累計報告接種新冠疫苗約29.2億劑次，完成接種的人數約12.2億人。

賀青華指出，內地疫情總體形勢仍然平穩，雖然天津市的疫情已波及河南安陽市及遼寧大連市，且天津的疫情仍持續發展，但近3日新增的病例主要集中在隔離點篩查發現，反映疫情外溢的風險逐漸降低；至於河南安陽的疫情仍存在一定的社區傳播風險。另陜西西安市疫情已進入收尾階段，仍需嚴密防範疫情反彈。河南鄭州市及許昌市近日新增病例數呈下降態勢，疫情出現好轉迹象，續發傳播風險也在逐步降低。

此外，廣東深圳市新增的病例均為集中隔離人員發現，疫情風險初步受控。至於廣東珠海市周五報告的感染者、中山市周四（13日）報告的感染者，以及上海市周四報告的感染者，基因測序均為Omicron變種病毒，多名感染者的社會活動軌迹較多，存在社區感染傳播外溢的風險。連同浙江杭州市周五報告的本土感染者在內，該幾宗疫情已處於初期發展階段，需加快風險區域的人員排查和管控。

賀青華又指出，內地近期多宗聚集疫情都存在隱匿傳播時間較長後才發現的情況，一方面源於境外疫情輸入壓力增大，疫情輸入方式和途徑多樣化；另一方面則是內地疫苗接種率高，患者感染後出現症狀較遲、症狀相對較輕等因素，導致感染發現難度大。惟他強調，現有研究和防控實踐表明，接種疫苗能明顯降低發生重症的風險。