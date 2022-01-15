率眾包圍質詢　港電競好手Toyz與昔日拍擋決裂

2012年加入台灣代表隊勇奪網絡遊戲《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍的香港電競好手劉偉健（Toyz），繼早前涉嫌吸毒遭檢方聲請觀察勒戒後，近日再爆風波。台媒報道，劉偉健周五（14日）晚上聯同多名友人，包圍並質問其頻道團隊負責人「周周」。「周周」周六（15日）晚上發布影片，承認正與劉打官司，爭奪頻道經營權，並指雙方決裂點是劉曾經詐賭另一電競好手兼網絡主播「丁特」。

據報道，劉偉健周五晚上與多名友人包圍「周周」，質問：「為甚麼我一出事就把頻道帳號、密碼改了，你認為那些東西是你的」、「為甚麼竊取我的個人資料」、「我所有的證件都被你拿走」等。劉偉健當時表現得十分憤怒，惟「周周」僅表示「我沒有這樣做，你不要說謊」，便快步離開，其後攔上路旁的警車尋求協助。劉偉健事後表示，其Facebook、Instagram及YouTube帳戶的密碼均遭人更改，且「是到我家直接用我的電腦更改的」，強調將以侵佔、背信、強闖民居及偷竊等行為提告。

「周周」周六則在影片中回應，指他當初是劉偉健的粉絲，才加入「雙子娛樂」擔任企劃，並接下負責人的位置，甚至曾借錢給劉；惟他與劉的友誼會消失，是因為劉涉嫌詐賭「丁特」，「丁特」因此索賠600萬元新台幣（約171萬港元），結果他與劉因承擔賠償一事產生心結。及後，劉涉毒被捕，他想盡辦法花錢救人，卻遭劉懷疑要侵佔公司；「周周」聲稱，近期不斷接到恐嚇，讓他感到人身安全備受威脅。「周周」最後強調，雙方將在法院上見面，預計官司將持續一段時間，頻道也將停止更新，團隊面臨解散。