高靈敏度國產試劑盒獲批上市　可降低漏檢情況

內地傳媒周六（15日）引述清華大學消息指，由清華大學醫學院郭永教授團隊與北京新羿生物科技有限公司等多家單位聯合研發的新冠病毒核酸檢測試劑盒（螢光PCR法），近日已正式獲國家藥監局的醫療器械批文。此次也是國家藥監局批准的首張基於數字PCR技術進行新冠病毒檢測的III類醫療器械證書，意味着這一技術的國產化及自主可控。

據報道，試劑盒採用了數字PCR技術（第三代PCR技術），靈敏度可達100拷貝/mL，有效提高檢測靈敏度，可降低漏檢情況，即使是微量的新冠病毒也難逃「法眼」。獲批上市的試劑盒也有望在臨床研究中發揮兩個重要的作用，分別是監測新冠患者的臨床治療，以及抗新冠藥物的臨床研究評價。

報道指，與目前常用的螢光定量PCR相比，數字PCR技術有兩項顯著優勢，一是無需標準品就可以準確檢測病毒的數目，二是可進行單分子擴增，有利於低載量病毒的檢測。同時，該試劑盒對目前全球範圍內最常見的15種變種病毒株，包括Delta及Omicron等，均不會出現漏檢情況。