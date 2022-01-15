反貪腐專題片首集登場　首披孫力軍團夥內幕

內地反貪腐電視專題片《零容忍》首集「不負十四億」周六（15日）晚上播出，首次披露公安部前黨委委員、副部長孫力軍的在內地警界「搞團夥」的內幕及貪腐詳情。片中披露，孫力軍政治團夥成員包括上海市前副市長、市公安局前局長龔道安，重慶市前副市長、市公安局前局長鄧恢林，江蘇前省委常委、前政法委書記王立科，以及山西省前副省長、省公安廳前廳長劉新雲。其中，孫力軍率先亮相，承認自己「犯了不少錯誤，也犯了不少罪過」。

根據專題片所述，孫力軍與王立科的關係，源於王立科需要依靠孫力軍「上位」，孫力軍則需要培植「自己人」佔據重要崗位。王立科2008年與孫力軍認識後，便計劃借各種機會拉關係。在2011年，他趁孫力軍到遼寧出差時，首次送上一張存有100萬元人民幣（約123萬港元）的銀行卡，孫毫不推辭便收下；此後，王立科多次前往北京等地「看望」孫力軍，每次都送上30萬美元（約234萬港元），並放在一個海鮮盒內，聲稱「給你送點『小海鮮』」，截至案發時，王立科已向孫力軍行賄超過9,000萬元人民幣（約1.1億港元）。

此外，王立科身為警務人員，從自上世紀90年代起勾結黑惡勢力，為黑惡勢力充當「保護傘」，包庇黑惡分子婁河為非作歹。及後，王立科因擔心婁河影響其仕途，竟策劃讓婁河到遼寧錦州北鎮市公安局「自首」，卻利用權力強逼北鎮市公安局撤案，為婁河完成「洗白」。

孫力軍為了實現個人的政治目的，安插親信，拉幫結派，後來又認識了龔道安。孫力軍認為龔道安業務能力出眾，於是主動拉攏示好，使龔道安被提任為公安部技偵局副局長，之後又陸續升職。由於孫力軍在業務上需要利用龔道安，故他他對待龔的方式，和對待王立科截然相反。從王立科身上，孫力軍是大肆收錢；而對龔道安，則反過來大把花錢收買人心，促使龔道安不遺餘力為他效命。

龔道安不但自己為孫力軍效命，還幫孫力軍經營充實「小圈子」，向孫推薦了鄧恢林。至2014年，孫力軍又物色到另一個「自己人」劉新雲，並主動拉攏。2014年12月，劉新雲調任公安部網安局長後，開始私下向孫力軍違規提供大量重要網絡輿情，龔道安也同樣向孫力軍違規提供大量信息、匯報案件辦理情況。他們違規提供給孫力軍的材料，絕大部分孫力軍無權知悉。

中紀委國家監委工作人員顧檜形容，孫力軍政治野心膨脹，謀求自己所謂更大發展，更為自己制訂了一個「十五年規劃」，爭取要5年上一個台階。另中紀委國家監委案件審理室副主任孫東升更指出，孫力軍案是一宗典型的政治問題和經濟問題交織案件，這些人頂風違紀、知法犯法，結黨營私，搞團團夥夥，貪污賄賂數額巨大，影響非常惡劣，是十九大以來查處的最嚴重的案件之一。