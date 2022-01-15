男子持刀襲擊兩醫生致1死1傷　法院二審維持死刑

江西吉安市吉水縣一名曾姓男子，因懷疑醫生胡某及趙某涉及過度醫療行為，去年持刀殺死胡某及刺傷趙某；内地傳媒周五（14日）從江西省高級人民法院獲悉，案件近日已於該院二審，法院最終駁回曾某上訴，維持死刑判決，並報請最高人民法院核准。

據報道，曾男2020年1月17日曾因胸悶、頭暈等症狀，到吉水縣人民醫院求醫，胡某及趙某診斷他為高血壓病3級、竇性心動過速，還開具長期醫囑、臨時醫囑，同時向其家屬下達病重通知書；曾男同年1月24日出院。至同年4月，曾男再因長期失眠到吉安市中心人民醫院求醫，該院醫生為他進行心電圖檢查後，未發現異常。自此，曾男便懷疑胡某和趙某對自己過度醫療，且沒及時打印動態心電圖報告，導致自己「杯弓蛇影」，故起了殺心。

至去年1月26日，胡某在病房查房過程中被曾男刺死，趙某也被刺傷。案件同年9月在吉安市中級人民法院一審宣判，曾男犯故意殺人罪，被判死刑、剝奪終身政治權力，並需賠償原告逾19.7萬人民幣（約24萬港元）。

曾男其後以量刑過重提出上訴。其辯護律師引述北京云智科鑑咨詢服務中心提出的《法醫學書証審查意見書》，指吉水縣人民醫院對曾男的醫療行為存在明顯錯誤，導致曾男出現焦慮及抑鬱。惟法院以該中心不具有法醫學鑑定資格，其意見書不具有合法性；法院又引述3位專家意見，認為病情診斷合情合理，不存在過度醫療。

法院認為，曾男的行為已構成故意殺人罪，雖有坦白情節，但主要為洩憤報復，且有事先準備作案工具，曾男在公共醫療場所持有匕首殺人的行為殘忍，對社會影響惡劣，遂作上述判決。