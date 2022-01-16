爬遍半個中國尋子不獲　殘疾男︰從未想過放棄

廣東湛江市遂溪縣男子陳升寬天生殘疾，雙腿無法走路，但他沒怨天尤人，更靠雙手組織了小家庭，還有一名可愛的兒子。惜於2015年，年僅2歲的兒子在村裏玩耍時失蹤。陳男用半年時間爬遍湛江卻一無所獲，之後他便爬到廣州，繼而衝出廣東省，至今過了7年，他差不多爬遍半個中國，仍未有兒子下落。不過他未想過放棄，更表示即使有一天不在，也希望兒子能得知父母從未放棄過他。

34歲的陳升寬小時因患小兒麻痹症致雙腿變形無法正常走路，只能以雙手撐着地面「爬行」。20歲的他離開遂溪老家，前往湛江麻章區打工。他當時在工廠認識同樣患殘疾的妻子並結婚，2013年二人誕下健康的兒子陳兆沅。為了生計，他將兒子帶回老家交由父母照顧。2015年元旦剛過，小兆沅跟隨祖父到村裏的小賣部，祖父當時在屋內打牌，兆沅則與其他小朋友在屋外玩耍。約上午10時許，祖父發現兆沅不見了。

陳升寬接到電話後馬上趕回家，但爬遍整條村也找不到兒子，他於是報警。他的父母為了此事相當自責，唯一慶幸的是分居2年的妻子因為這件事回家了。陳升寬之後把積蓄都花在找兒子的事上，沒錢了就繼續回去打工，存到錢又出門找兒子。在湛江找不到兒子後，陳升寬就爬去廣州找，廣州找不到，陳升寬又愈爬愈遠，這些年來他便去過北京、江蘇、河北、河南、山東等地。

陳升寬近日接受內媒訪問時表示，出外尋子後，他才發現有很多家長都沒有找到孩子。他加入了尋子群，認識了很多尋子家長，群內會不定期舉辦尋子活動。有家長見他行動不便，有時只是叫他發一份尋人啟事，便替他出去找尋。這些年，他雖然和妻子又生了一子一女，但對於小兆沅的牽掛卻沒有放下。最後孫海洋尋子的事迹給了陳升寬很大的鼓勵，他堅信只要一直找，兒子肯定能回來。