多代同堂走入歷史　內地近半家庭為「一代戶」

中國傳統觀念裏，「三代同堂」是圓滿家庭的典型，但內媒根據《中國統計年鑑2021》數據分析，多代同堂的家庭模式正漸逐消失，取之代之是「一代戶」家庭，佔全國家庭戶數比例接近一半；其中黑龍江一代戶的比例更高近六成，居全國之冠。

所謂一代戶是指同一輩人居住或獨居，包括獨居成年人、已婚未育夫妻、獨居長者等。報道稱，隨着經濟社會發展，中國的家庭模式也發生了變化。數據顯示，2020年全國共有家庭約4.9億戶，一代戶總量超過2.4億戶，比例達49.5%。而全國有13個省區市的一代戶比例超過了50%，其中，黑龍江、上海、浙江、北京、遼寧、內蒙古和吉林更超過55%。

從區域分布看，一代戶主要位於東北、華北、長三角地區。吉林大學東北亞研究院教授衣保中分析，從文化角度來說，東北本就是移民區域，沒什麼宗族觀念，聚族而居的很少。其次，東北城市化起步較早，城市家庭一般都傾向於小家庭，子女長大後結婚後一般都會另外買房單獨居住。第三，東北人口流動性較大，成年子女外流或老年人到南方養老，也會帶來家庭的小型化。

中國第七次全國人口普查結果顯示，2020年全國平均每個家庭的人口數為2.62人。廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，家庭戶平均人口少於3人，說明有相當一批家庭戶是一代戶。他指出，京津滬、浙江等地一代戶比例高，與經濟發達地區晚婚、晚育、未婚未育、已婚未育相對較多有關。在工業化和城鎮化推進的過程中，一些原本受宗族文化、傳統婚育文化影響較深的區域，近年來家庭戶的人口規模也在下降。