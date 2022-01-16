老翁拿小孩當「盾牌」　阻執法人員拆除違建

浙江餘姚市多個部門近日對梨洲街道錦山府小區內的違建進行集中拆除，過程中，竟有住戶以平底鍋、盆栽作為武器，攻擊執法人員，更把小孩作為「盾牌」，試圖阻止執法。事發片段曝光後，引起網民熱烈討論。當地官方事後強調，相關違法建築已被拆除，涉事孩子並無受傷。

從網傳畫面可見，一幢6層高民居的2樓，有住戶準備把露台改建成溫室，但因工程尚未完成，僅搭建了框架部分，並無安全護欄；執法人員試圖通過梯子爬到2樓把框架拆除，期間，多名男女坐在框架邊緣，用平底鍋、盆栽等砸向執法人員；及後，更有一名老翁抱着一名小孩，並把小孩懸在半空，更多次把小孩推向執法人員，阻止其進入。小孩當時一邊大喊「不要」，一邊大聲痛哭，幸執法人員及時把小孩抱住，未有釀成事故。

梨洲街道辦上周六（15日）證實，事件發生於上周四（13日）下午。當局強調，餘姚市綜合行政執法局梨洲中隊早前曾多次到現場勘查，並約談各業主，要求業主自行整改，拆除擅自搭建的違法建築，惟有部分業主未有理會；當天下午2時許，街道辦聯合市綜合行政執法局、警方、住建等部門展開行動，共拆除10多處違建。當局聲稱，在阻止拆除事件發生後，執法人員對業主說明違築的危害，最終獲業主同意後，順利將違建拆除。