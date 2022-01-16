日提案審查基建企業　避免供應鏈依賴中國

日媒上周六（15日）報道，日本政府擬在周一（17日）召開的例行國會，提交經濟安全保障推進法案的概要，以定期審查訊息通信等主要基建企業使用的電腦伺服器等是否安全，指導企業避免依賴中國等，防止網攻導致重要資料外洩。法案力爭在下月下旬的內閣會議上敲定，並盡快獲國會通過。

該法案提出包括官民技術合作和專利非公開化在內的4大支柱，作為岸田文雄政府的經濟安全政策核心。在官民技術合作方面，政府擬成立分析國內外最新研究的政府智庫，通過巨額基金支援民間開發先進產品，並設立限制公開軍事技術專利訊息的新制度。法案亦擬指定半導體、醫療器械、稀有礦物資源等為強化製造基礎的重要物資，要求企業制定採購計劃，獲認定後才發放補助金；同時調查供應鏈狀況，由政府主導針對依賴中國等情況探討對策。

基建設施審查的對象行業包括訊息通訊、能源、運輸、金融和醫療，將事先確認儲存個人資料的伺服器和發電站管理系統等設備從甚麼地方採購，並定期要求公開有關維護保養服務商的資料。法案亦擬改變基建企業自行應對網絡威脅的現狀，加強政府干預，避免網攻造成系統癱瘓和重要訊息外洩，帶來社會功能和經濟活動混亂的風險。