中山增1人染Omicron　珠海旅遊景區暫停營業

廣東省中山市坦洲鎮日前出現新冠肺炎確診病例，全市多地展開大規模檢測。該市政府周日（16日）表示，當局於正在隔離的密切接觸者中發現一名本土病例，患者由無症狀感染轉為確診。根據流調和基因測序比對結果顯示，該患者與珠海此前公布的8名感染個案，均屬於同一變種病毒株Omicron感染的傳播鏈。珠海市同日宣布全市旅遊景區暫停營業。

新增病例為中山市上周四（13日）報告病例的同事，日常租住在坦洲鎮，工作地為當地一食品公司。患者上周四作為密切接觸者被送至隔離酒店集中隔離，至上周六（15日）核酸檢測後，診斷為無症狀感染者，當天轉運至定點醫院，至周日出現發燒等症狀，遂診斷為確診病例。

截至周日下午2時，中山全市已累計採樣逾512萬人，排查出中山市病例和珠海市病例的關聯密切接觸者737人、次密接315人，均已按要求進行管控。目前坦洲鎮及鄰近的南朗、三鄉、板芙、神灣等鎮街暫停開放戲院、健身室、酒吧等密閉場所，所有餐飲場所取消堂食。

此外，珠海市政府周日亦宣布，為進一步加強疫情防控工作，全市旅遊景區及景點即日起暫停營業，香洲區的餐飲場所取消堂食；其他區（功能區）餐飲業提供包廂、圍桌服務應當實行分餐制，單桌人數減半，就餐人員間隔不少於1米，至少登記1名就餐人員身份及聯繫方式。