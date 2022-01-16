港電競好手Toyz涉詐賭　今直播現身認出老千

2012年加入台灣代表隊勇奪網絡遊戲《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍的香港電競好手劉偉健（Toyz），繼去年涉吸毒及販售大麻煙彈後，近日再被前工作夥伴「周周」爆出曾多次詐賭，受害者包括網絡主播「丁特」、「金旋風」。「金旋風」周日（16日）與劉偉健在網上直播說明事件來龍去脈，也是劉去年涉販毒風波後，首次公開露臉。

劉偉健在直播中指出，他此前與「周周」在魔術店購買魔術道具撲克牌，牌的角落都藏有記號，並於射龍門的遊戲中出老千且首次嚐到甜頭，遂在淘寶上網購更多可以透視的撲克牌，並帶到「金旋風」家開始詐賭，所得錢財亦與「周周」平分。

在第3次詐賭中，「金旋風」邀請朋友到其家中，與劉偉健、「周周」展開賭局。惟「金旋風」過程中輸約300多萬元（新台幣，下同，約85.8萬港元），惟「周周」和劉兩人則贏了約600萬元（約171.6萬港元），「金旋風」因而生疑，最後終發現牌有問題，揭穿兩人詐賭。但由於雙方不想公開賭局情況，繼而簽了保密協定，並將600萬元歸還，事件才告一段落。

劉偉健在直播中又坦承「自己是垃圾」，並對「丁特」、「金旋風」以及被事件牽連的人道歉。他又提到事後被當天賭局的受害者再度私下要求索賠800萬元（約229萬港元），劉及「周周」就是否付錢而出現分歧。而自己之所以露面，劉表示是因為「周周」先公開事件，他才與「金旋風」聯絡，希望能給所有人一個交代。