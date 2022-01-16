官媒揭王富玉貪腐細節　收受房產兼赴全國打高爾夫

內地反貪腐電視專題片《零容忍》第二集「打虎拍蠅」在周日（16日）晚播出，今次披露貴州省政協前黨組書記、主席王富玉的貪腐細節。曾任省部級領導幹部長達20多年的王富玉，自上世紀90年代起就開始收錢斂財，從多間私營企業主收受房產，更獲安排乘坐私人飛機到全國各地打高爾夫球；其貪腐案涉案逾4.5億元（人民幣，下同，約5.45億港元），惟王在片中懺悔指：「我瘋狂的貪欲登峰造極，但我不知道要錢為了甚麼。」

2018年已退休的王富玉，在片中播出開初就露面直言：「（中央）抓了我是對的，對那些自以為是的人敲響了警鐘，警示後來的幹部不再有這類問題了。」審查期間，王富玉被發現以職務便利和影響力在工程承包、土地開發等為他人牟利，非法收受巨額財物，多套涉案房產部分是直接收受，有的是老闆買下長期供其使用，高檔裝修，電影廳、健身房一應俱全。可笑的是，別墅客廳掛滿印有標榜自己心繫百姓、淡泊名利等名言書畫。

王富玉將把自己包裝成清正廉潔，但實際上貪圖享樂、追求奢靡生活。十分癡迷打高爾夫球的他，亦在片中坦言自己不少交易都在球場上決定，球場成為其「腐敗交易場所」。他在擔任省部級要職後，陸續安排多名私營企業主在多地購買的多套房產，放在其親屬名下，收受賄款亦由弟弟王富保管，兩兄弟在河南用假名辦理假身份證及開設多個銀行帳戶，累計存入上億元錢款。

王富玉自有錢有房、當上海南省的省委常委後，就開始無視紀律及法律，自認為隱藏周密，沒人會發現；又位高權重，沒人能監督，不理弟弟的勸喻下繼續走貪腐的道路。他更利用權力為兒子王斌獲取茅台專賣店經營資格，違規獲取大量茅台精品酒指標，賺取巨額利潤；其中又以與人「合作」做生意，在土地開發等項目背後輸送利益。

在中央反腐敗高壓態勢下，王富玉後來以「先幫老闆辦事，等退休後再收錢」的手段規避監督，退休之後認為已「安全着陸」，更致電提醒商人老闆們「兌現承諾」，收到不少巨額轉帳。王富玉一案於去年11月30日在天津市第一中級人民法院開庭審理，他當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判，庭審中進一步披露他自離職後，利用影響力收受財物逾1,735萬元（約2,099萬港元）。

專題片最後指出，王富玉嚴重錯估黨中央反腐敗的決心和意志，正部級級別不是護身符，退休也不等於上了安全島。違紀違法問題無論隱藏得多久、積累得多深，都有暴露的那一天，而且要付出的代價會愈沉重。

此外，中央政法工作會議上周六（15日）至周日在北京召開，會上談及今年政法工作，要求要常態化開展掃黑除惡鬥爭，全力追捕涉黑涉惡「漏網之魚」，持續整治「村霸」，著力解決影響民眾安全感的突出問題，同時要堅決徹底肅清前中共政治局常委兼中央政法委書記周永康、公安部前副部長孫力軍等人的流毒影響。