低保辦主任斂財案　騙民眾救命錢打麻雀

內地反貪腐電視專題片《零容忍》在周日（16日）晚播出，披露甘肅省蘭州市永登縣民政局低保辦前主任趙永璉的斂財細節。專題片提到，趙的職位雖不高，卻掌管着扶貧民生領域資金審批的「大權」，在一個本應幫扶救濟困難群眾的崗位上，卻把心思全部用在「從困難群眾身上賺取錢財」，得來的金錢卻用於打麻雀。

永登縣在2018年展開扶貧領域腐敗和作風專項治理行動，惟縣紀委監委發現，過去一段時間陸續有多名群眾實名舉報趙永璉，在進一步徵集線索後發現，趙利用職務之便向群眾索要錢款，大部分都涉及扶貧領域、大病救助、養殖資金、廉租房屋等問題。

永登縣居民汪子強是受害人之一，其女兒汪濤2016年時身患骨癌，先後住院17次，因膝關節置換手術花光積蓄及欠債。在其申請大病救助時，趙聲稱可以幫他獲得7萬多元（人民幣，下同，約8.4萬港元），但需要先給她3.5萬元（約4.2萬港元）去「打點關係」。汪子強在借錢後交給對方，救助款成功獲發放後，趙又向他索要1萬元（約1.2萬港元）。

同樣是受害人的魏玉朝和蘇繼平夫婦，前者於2018年頭部摔傷而進行開顱手術，醫院一度下達病危通知書，他們在村辦事處幫助下申報大病救助，並獲取7萬多元。惟該筆救命錢的申請是由趙永璉經手審批，她得知他們領到了救助金後，就聯絡聲稱能幫他們申請廉租房，最終在誘導下成功獲得該筆救助款，惟事後「廉租房」一事毫無消息，魏才意識到受騙。

經查實，熱愛打麻雀的趙永璉在輸多贏少的情況愈想翻本，卻就輸得愈多，沉溺在賭癮中無法自拔，她遂致電困難戶以不同理由游說對方立即轉帳，以同樣的手法先後從13名受害人非法索取逾55萬元（約66.5萬港元），其所騙取的錢財全用於打麻雀，以滿足她的賭博惡習。直至2019年11月，趙永璉被判處有期徒刑3年半，並罰款10萬元（約12萬港元）。