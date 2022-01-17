針對南沙群島練兵　美軍航母環繞巡航

美國航空母艦打擊群在南海演練戰術針對中國，近日對南沙群島「兜大圈」環繞巡航。與此同時，駐守日本的一艘美國兩棲攻擊艦出海，與艦載隱形戰機展開飛行作業，意味美國現時在西太平洋部署一艘航空母艦及兩艘兩棲攻擊艦。

中國南海戰略態勢感知計劃表示，美國海軍航空母艦卡爾文森號一架CMV22B艦載運輸機周日（16日）從菲律賓民都洛海峽，飛往日本沖繩縣嘉手納空軍基地，猜測卡爾文森號已經取道該海峽、穿越菲律賓中部從南海前往菲律賓海。

卡爾文森號航空母艦打擊群上周二（11日）經菲律賓與馬來西亞之間的巴拉巴克海峽由蘇祿海駛入南海後，沿婆羅洲西北部水域南下至汶萊對出、南沙群島以南的水域；上周二至上周六（15日）在南海與埃塞克斯號兩棲戰備群演習。

衞星圖片顯示卡爾文森號在南海期間一直圍繞南沙群島巡航，上周五（14日）在以西的水域，翌日駛至以北的水域，周日則在東面的民都洛海峽。該艦去年11月在南海期間亦針對南沙群島演練包抄戰術，並在區內關鍵海峽穿梭航行。

另一邊廂，以日本長崎縣佐世保海軍基地為母港的美國兩棲攻擊艦美利堅號，上周六在東海與F35B隱形戰機展開飛行甲板作業。軍方指美利堅號正在第7艦隊的責任區行動，作為一支準備就緒的反應部隊，捍衞印太地區的和平及穩定。