華殲20夜間空戰訓練　支援艦黃海演習

中國官媒周日（16日）公布解放軍不同軍種的訓練片段，包括空軍殲20隱形戰機的夜間空戰對抗訓練，聲稱是錘鍊部隊的打贏能力；北部戰區海軍作戰支援艦支隊亦派出編隊，在黃海演練綜合補給、綜合防禦、艦艇損管等戰術課目。

報道指，解放軍空軍近日在試訓基地，實施紅藍雙方異型機跨晝夜對抗訓練，出動多架殲20隱形戰機。紅藍雙方的戰機進入指定空域後交戰，藍方戰機雷達發現目標隨即發射導彈，紅方戰機採取大機動規避，雙方激烈交戰數個回合。

殲20隱形戰機飛行員程夏表示，夜間飛行時最不願遇到錯覺，即戰機處於平飛狀態時，飛行員在座艙內感覺戰機正在倒飛。此次夜間空戰對抗訓練涉及對地攻擊、電子對抗等實戰課目，並完成一系列夜間大動作量機動和超視距飛行。

報道提到，殲20隱形戰機在近期空戰對抗訓練過程中，依托其隱身優勢及武器攻擊能力，主要發揮先敵發現、先敵發射、先敵脫離、先敵毀傷的戰術目的。

另一方面，北部戰區海軍作戰支援艦支隊9艘艦艇組成編隊在黃海演習，各艦出港後迅速建立指揮關係，以單縱隊隊形前往訓練海域。航行途中編隊指揮所接到敵艦威脅通報後進入戰鬥狀態，各艦立即變換防禦隊形，依次轉向機動，利用多種手段印證目標情況，查證驅離敵艦；編隊之後迅速展開緊急海上補給。