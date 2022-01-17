內地去年人口僅增48萬　升幅按年跌七成半

中國國家統計局周一（17日）在北京公布，內地2021年末全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）為14.1260億人，較2020年末增加48萬人。相比前一年度增加的204萬人口，升幅大跌約七成半。

數據顯示，內地2021年出生人口為1,062萬人，人口出生率為7.52‰（千分率）；死亡人口為1,014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。男性人口為7.2311億人，女性人口為6.8949億人，總人口性別比例為104.88（以女性為100）。

此外，內地2021年16至59歲的勞動年齡人口為8.8222億人，佔全國人口的62.5%；60歲及以上人口為2.6736億人，佔全國人口的18.9%。城鎮常住人口為9.1425億人，較去年末增加1,205萬人；鄉村常住人口為4.9835億人，減少1,157萬人。城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為64.72%，比上年末增加0.83個百分點。

全國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）為5.0429億人，較去年末增加1,153萬人；其中流動人口3.8467億人，增加885萬人。