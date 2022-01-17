北京Omicron患者曾收帶病毒郵件　經美國及香港送達

北京市日前通報1宗新冠變種病毒株Omicron本土確診個案，患者居於海淀區。北京市周一（17日）在疫情防控工作新聞發布會上表示，患者稱近期曾收發過國際郵件，當局追查發現該郵件於本月7日自加拿大發出，途經美國及中國香港到達北京，部分樣本經核酸檢測，結果顯示帶有新冠病毒。

市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火在會上通報該個案的溯源情況，指患者於上周二（11日）收到涉事國際郵件，自稱期間只接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張，於上周四（13日）出現症狀，其後確診，發病前14天無外省市旅居史。當局已採集該郵件22件環境樣本，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張樣本8件經核酸檢測均發現病毒，並檢測出Omicron特異性突變位點。

會上指出，該郵件在運輸途中可能有8人接觸過，除上述患者外，其他接觸人員核酸檢測結果均為無感染。此外，採集54件同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境樣本，檢出5件帶有病毒，包括1件外包裝和4件文件內紙張。另外，當局對患者的冷鏈接觸史進行排查，相關冷鏈檢測結果均未發現病毒。經流行病學調查及大數據比對，通過排查患者與各類風險人群接觸史，未發現有軌迹重合；而其密切接觸者及各類風險人員的檢測結果均為無感染。

市疾控中心實驗室對患者樣本進行全基因組測序，基因序列分析顯示，病毒屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支）。與北京之前病例以及近期國內外省（市）報告的Omicron個案均存在差異，不屬於同一條傳播鏈；但與去年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。當局綜合上述情況，不排除患者經境外物品而感染病毒的可能。