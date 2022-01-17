獲陸資金助韓國瑜拉票　台5人罪成判囚

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷等7名台商，涉於2020年台灣的總統選舉前，舉辦餐會為國民黨候選人韓國瑜拉票，被控違反總統副總統選舉罷免法。台北地方法院負責審理，無人認罪，合議庭周一（17日）裁定林懷等5人罪成，分別判囚1年8個月至3年10個月不等，其餘2人獲判無罪。

其中林懷判囚3年10個月，褫奪公權4年；中華婦女聯合會副秘書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君和台商莊桓漳均被判囚1年8個月，褫奪公權2年。中華婦聯會理事長兼中華統一促進黨黨員何建華、長沙台灣同胞投資企業協會副會長佟建華則獲判無罪，此案可上訴。

案情指，林懷等人在湖南省長沙市台辦經濟處長黃道年等人協助下，2019年12月在長沙華天大酒店舉辦尾禡宴，以每桌1,600元（人民幣，下同，約1780港元）宴請近600名台商、台生，呼籲他們在2020年1月11日前回台投票給韓國瑜及國民黨。林懷等人當時針對長沙市10區的台商、台生動員，提供近乎全額的機票補助費1,600元，共有240多人接受補助返台投票。調查指，林懷等人在兩次活動中從長沙市和湖南省台辦共獲149萬元（約166萬港元）。