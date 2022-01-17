長征二號丁運載火箭今年首升空　送衞星入軌道

長征二號丁遙七十運載火箭於周一（17日）早上10時35分，在山西太原衞星發射中心點火升空，把試驗十三號衞星送入預定軌道，完成發射任務。這是中國今年首個宇航發射任務，被形容「首戰告捷」。

執行今次任務的長征二號丁運載火箭，是由中國航天科技集團有限公司八院統籌研製的常溫液體二級運載火箭，起飛推力達300噸，對應700公里太陽同步圓軌道的運載能力為1.2噸，具備不同軌道要求的單星、多星發射能力。今次採用的2m直徑包帶適配器是在該型火箭中首次使用，進一步擴充火箭星箭接口類型。

今次任務正值嚴冬，發射場區最低溫度低於攝氏零下37度。長征二號丁運載火箭試驗隊將產品密封措施升級，並與發射場協調制訂針對低溫的改進型發射流程，進一步提高火箭的低溫適應能力。而其送入預定軌道的試驗十三號衞星，主要用於開展太空環境探測及相關技術試驗。

這是長征二號丁運載火箭第58次發射，是八院統籌研製的長征系列運載火箭第151次發射，亦是長征系列運載火箭第406次發射。航天科技集團計劃，今年安排40多次宇航發射任務；其中長征二號丁運載火箭將發射超過15次，有望創下該型火箭年度發射次數最多的紀錄。