嫦娥四號登月3年　與玉兔二號超期服役

中國探月工程登月探測器「嫦娥四號」，自2019年1月降落在月球背面至今，工作時間已超過3年，「玉兔二號」月球車亦在月背行駛逾千米。官媒周一（17日）回顧「嫦娥四號」過去的工作任務，包括繼續揭秘先前在網上引起熱議的「神秘小屋」。

「嫦娥四號」探測器在上周六（15日）結束第38月晝的工作後，已經進入月夜休眠，各系統狀態良好。據國家航天局消息，探測器和月球車目前均已超期服役，前者已獲取超過3,800GB的科學數據；月球車則行駛逾1,000米，是目前在月球背面工作時間最長的航天器，未來將繼續朝着陸點的西北方向行進。

能夠在遠超出設計壽命且持續工作，嫦娥四號任務地面應用系統主任設計師付強表示，航天器使用的元器件產品都是優中選優，且在設計之初，對各個部件的選用都需要經過「高可靠性」的要求和保證。而為了讓探測器更好適應月球逾攝氏300多度的晝夜溫差，工作人員更對航天器設計午休和月夜休眠兩種休息模式，並增強其抗輻照性能，可助航天器延長使用壽命。

至於早前引起關注的「神秘小屋」，據早前月球車傳回的照片顯示，其實就是一個形似兔子小石頭。嫦娥四號任務地面應用系統主任設計師高興燁表示，由於拍攝的距離和角度，石頭當時位於一個坡的頂部，而月球車則在坡的底部，從下往上的角度看就像一個小房子，在受到光線、背景等多個因素的影響下，遂產生視覺錯覺。

玉兔二號月球車作為月球背面唯一的人類航天器，過去3年拍攝超過1,000幅圖像，詳細記錄地形地貌，為進一步研究月球提供豐富的數據資料。由於月球沒有保護層，受流星撞擊而形成多個撞擊坑，月球車亦拍攝到多不同時期形成的撞擊坑地貌，為當局進一步認識月球提供更多線索。