4歲女遭熱水淋身情況危重　生父和女友被拘

貴州省黔南州龍里縣一名女童近日遭「後母」毆打及用熱滾水淋身，身體有大面積燙傷，情況非常嚴重，已接受兩次手術，接下來還要繼續治療。事件令很多網民痛心，亦對涉事女子的所為感到不忿。龍里縣公安局官方公眾號上周六（15日）發布情況通報稱，女童父親及其涉事女友已被刑事拘留。

受虐女童燕燕只有4歲5個月大，其親屬覃先生周日（16日）向傳媒透露，燕燕的生父覃某發與燕燕的生母已離婚一年多，燕燕一直在村讓跟祖父母生活，其父後來與涉事女子張某蘭交往，兩個多月前把燕燕帶往縣城，與張女一起生活，女方也有一名孩子。燕燕的祖父數天前到縣城看孩子，發現燕燕身上有大面積燙傷，一問之下才知道是張女用熱滾水燙的。

燕燕目前在貴陽一間醫院接受治療，其家人在籌款平台上發布的照片可見，她躺在病床上身體蜷縮，雙腳腳面、腳踝和小腿處有大面積燙傷，傷處呈紫色甚至黑色，其手指處也有多處傷口。院方上周日（9日）出具的病危通知書顯示，燕燕有熱液燙傷、上消化道出血、重度貧血、全身多處軟組織損傷等症狀，病情危重，有隨時出現多器官衰竭、猝死從而危及生命的可能。

覃某發和張某蘭因涉嫌虐待罪，於上周一（10日）被公安機關依法刑事拘留。燕燕親屬表示，燕燕的手術和治療費目前已花十多萬元（人民幣，下同），醫生說後期還需要大筆治療和康復費用。當地政府關注燕燕受虐一事，囑咐先給她治療，他們會提供力所能及的幫助。家人在網絡平台發起籌款，希望籌得48萬元（約59萬港元），目前已籌得逾33萬元（約40萬港元）。