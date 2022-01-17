受賄逾4.5億人民幣　貴州省政協前主席判死緩

內地反貪腐電視專題片播出之際，剛在前一天公布貪腐細節的貴州省政協前黨組書記、主席王富玉受賄、利用影響力受賄一案，周一（17日）在天津市第一中級人民法院一審宣判。法院以王富玉犯上述兩罪併罰下，決定對其執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；其受賄所得及收益和用於抵繳受賄所得的財物依法予以沒收，上繳國庫。王當庭表示服從法院判決。

經審理查明，王富玉在1995年至2021年期間，利用擔任海南省瓊山市市長、三亞市委書記、省委副書記，貴州省政協主席、省正部級領導幹部等職務便利，以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等提供幫助，直接或通過他人非法收受逾4.34億元（人民幣，下同，約5.39億港元）的財物，其中有價值超過480萬元（約596萬港元）房產尚未實際取得，屬於犯罪未遂。王離職後，2019年至2020年期間仍利用其影響力，收受他人給予的財物，共計折合逾1,735萬元（約2,156萬港元）。

法院認為，王富玉的行為已構成受賄罪、利用影響力受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節嚴重，社會影響惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。但鑑於他自動投案，如實供述辦案機關已掌握的部分受賄犯罪事實，交代尚未掌握的犯罪事實，屬於自首，部分受賄犯罪屬未遂，加上能夠認罪悔罪、積極退贓，違法所得及收益全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節。

最終，法院以受賄罪對王富玉判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以利用影響力受賄罪則判處8年有期徒刑，罰款100萬元（約124萬港元），在兩罪併罰下，法庭遂作出上述判決。