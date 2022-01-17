廣州男湯加失聯兩天　手機接聽非本人

南太平洋島國湯加的洪阿哈阿帕伊島一座海底火山近日噴發並引發海嘯。廣東省廣州市的李女士周一（17日）表示，其在湯加工作的丈夫朱健雄，在海嘯當天向她匯款託付後至今失去聯絡。她曾兩次撥通丈夫的手機，惟均是一名外國人接聽。

李女憶述，丈夫2019年底前往湯加首都努庫阿洛法處理生意事務，卻因爆發新冠肺炎疫情，至今兩年多未能歸國。火山上周六（15日）噴發當天，丈夫下午罕有向她轉帳3,355元（人民幣，下同，約4,117港元），並發送語音訊息稱「火山爆發，海嘯要來，我現在去機場」。李女指，「這可能是他微信裏所有的錢，都轉給我了」。

與丈夫失聯後，李女不停致電丈夫手機，惟直至周日（16日）上午才首次接通。不過接聽的是一名外國人，後者表明自己並非朱健雄後立即掛斷電話。李女繼續致電直至同日晚上，仍是由該名外國人再次接聽。李女指，由於長途電話貴用高達每分鐘數十元，其手機已因欠費停機。

李女提到，湯加當地的建築物較矮，最高只有兩層。機場是地勢最高的地方，只要一有事，大家都會跑去機場避難。今年元旦，朱健雄曾向妻子表示前幾日已出現火山爆發，他儲存了雨水供飲用。李女士哽咽稱，自己特別無助，已經兩天兩夜沒有睡覺，希望丈夫能夠平安無事，未來能盡早離開湯加回到中國。