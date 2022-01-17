美軍核武指揮飛機　罕現關島加強懾華

美國在西太平洋地區近日作出罕見的軍事調動，繼上周六（15日）高調公布一艘戰略核潛艇當天抵達區內戰略要地關島後，一架可以下達發射核武指令的指揮飛機原來同一天亦飛抵當地，這款屬於戰略部隊的飛機現身美國本土以外的地方極不尋常。

主要追蹤美國軍機動向的社交網Twitter帳戶Aircraft Spots周日（16日）表示，一架註冊編號為164386、呼叫代號為CLAP88的美國海軍E6B指揮與通訊中繼飛機，前一天經夏威夷州檀香山，從加州特拉維斯空軍基地飛越太平洋抵達關島安德森空軍基地。軍方沒有披露指揮飛機現身西太平洋，卻公布戰略核潛艇內華達號停靠關島。

E6B是美國核武部隊的重要構成部分，當地面指揮與控制中心被摧毀或失去對外通訊能力時，它可以把國家最高指揮當局的指令傳達給戰略核潛艇，同時透過空中發射控制系統遠程控制陸基洲際彈道導彈。現時總共有16架同款飛機服役，絕大部分時間在美國本土空域展開飛行訓練或值勤，今次身處西太平洋的動機惹人揣測。

內華達號到訪關島是美國海軍繼2016年後，再度公布海軍戰略核潛艇停靠上址。它與E6B同時現身關島，未知會否舉行涉及核武指揮與控制系統的訓練或演習。分析指，美國高調公布戰略核潛艇位處西太平洋，旨在向中國、北韓展示核威懾力量。