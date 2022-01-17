篡改環保監測數據　南京化工企業罰12萬人民幣

江蘇省南京市一間化工企業，早前因擅自篡改在線監測設備參數，偽造檢測數據，顆粒物排放超出許可排放10倍等環境違法行為，近日被罰款12萬元人民幣（約14.9萬港元）。經警方偵查，2名涉案人員已移交檢察機關。該案是生態環境部公布的10宗優化執法方式典型案例之一 。

南京市生態環境局周一（17日）表示，去年5月，執法人員現場檢查江蘇澄揚作物科技有限公司時發現，其RTO（蓄熱式熱氧化爐）排口CEMS（煙氣排放連續監測系統）在線監測設備中的氮氧化物轉換系數，被人為從1.533改為1.0。

經核查發現，2020年6月29日至2020年12月31日，該公司氮氧化物排放量計1.706噸，超排污許可年排放量限值（1.08噸）0.57倍；顆粒物排放量計0.66噸，超排污許可年排放量限值（0.06噸）的10倍。

根據內地《刑法》和有關司法解釋，澄揚公司篡改、偽造自動監測數據的行為涉嫌污染環境罪，南京市生態環境局對該公司廢氣排口在線監控設施進行查封扣押，將案件移交公安機關。同時，市生態環境局依據《大氣污染防治法》等，對公司作出上述處罰。