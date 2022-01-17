銀鐲冒充金手鐲典當　男子涉詐騙罪被提公訴

上海市一名徐姓男子利用特殊制法，將兩隻銀手鐲充作「9999純金」手鐲典當，致使上海7間當舖造成上萬元（人民幣，下同）損失。黃浦區人民檢察院周一（17日）表示，該院上月31日已以涉嫌詐騙罪對徐男提起公訴。

黃浦區檢察院指，去年7月19日，某當舖工作人員趙強（化名）從微信群組獲悉，當地近日有一名徐姓男子，四處將金包銀手鐲當純金手鐲典當，不少同行已上當。趙強遂拿出半月多前的一張當票查看，發現上面是徐男典當9999純金三圓環手鐲，手鐲重約41克，徐得款約1.2萬元（約1.49萬港元），便立即向上級匯報，並剪開其中一隻圓環查看，發現該手鐲外層是金，內裏卻是銀，遂立即報警。

警方通過當舖內的高清閉路電視及徐男留下的身份證等訊息，很快將當事人捉拿歸案。徐男今年27歲，曾因犯下販賣毒品、盜竊、詐騙等罪被判刑，他沉迷賭博，欠下不少賭債，遂起了利用假金手鐲詐騙的念頭。他坦白指，這些銀手鐲只是在表面包裹一層厚厚的金，他在家反覆試驗，「用火燒和用水煮，結果都檢驗不出來」，所以才放心在當舖行騙。

經鑑定，一隻重約40克的銀製手鐲市價為1,100元（約1,367港元）左右，徐男在7家當舖每隻典當獲利約1.2萬元（約港元），共計逾7.8萬元（約9.7萬港元）。