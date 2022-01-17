中央專題片揭陳剛案內幕　首都建豪華園林享樂

內地反貪腐電視專題片《零容忍》第三集「懲前毖後」在周一（17日）晚播出，該集披露中國科學技術協會前黨組成員、書記處前書記陳剛受賄逾1.2億元（人民幣，下同，約1.49億港元）一案。陳剛為圓其「設計夢」大搞權錢交易，利用職權違規多佔住房，其中在北京市懷柔區建造一個佔地109畝、供個人享樂的豪華私家園林，肆無忌憚追求個人享樂。在其主動投案、自首的情況下，最終在去年2月因受賄罪被判囚15年。

陳剛在31歲就成為北京市規劃委副主任，36歲成為市規劃委主任，40歲更成為北京市副市長，惟他利用規劃審批的權力進行權錢交易，面對中紀委調查仍全部予以否認。直至2017年起，他先後被調到前國務院南水北調工程建設委員會辦公室及中國科協會工作，便意識到自己被官方進一步調查，卻抱着自暴自棄的心態，變本加厲收受近7,000萬元（約8,701萬港元）巨額賄賂，每天靠縱情聲色享樂麻醉自己，最終引起中央關注及約談。

雖然陳剛在約談中交代其所有違紀違法事實，但專案組察覺到其心態是希望通過交代案情爭取從輕處罰。經進一步調查，陳剛此前在房地產商重點「圍獵」下，逐漸失去定力，在「老闆」從安排他吃請娛樂，送上房產、巨款下，他則利用職務便利為「老闆」在項目用地性質變更、規劃設計方案審批、規劃調整、項目審批驗收等方面提供幫助。

從事和分管北京規劃和城建工作達17年的陳剛，在2002年到2014年期間，為了滿足自己的「設計夢」，讓「老闆」出資數千萬元，在懷柔區建造一座私家園林，該建築面積3,000多平方米，裝飾奢華，內有中式四合院、西式臨水全玻璃別墅、日式庭院等，建有半懸空的游泳池、人造白沙灘等場所，供陳剛及其家人、親友們休閒娛樂，沉醉於其打造的「品質生活」空間。

陳剛在專題片中提到，對其私慾感到狹隘愚蠢，批評自己在整個北京規劃中，已獲得同樣的回報和價值認同，卻又另建一個小園林。他稱：「個人做那麼一個小園林有甚麼意思呢？那麼大代價，獲得了那些個人的、物質的東西，它值得嗎？」最終，由於這處園林違反北京城市總體規劃，在陳剛被查處後已經被拆除。陳剛最後指，該園林對其人生、事業等價值而言，「我真覺得它不值」。