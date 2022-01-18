省政協前黨組副書記受賄案　以僥倖心理對抗中央審查

內地官媒周一（17日）披露遼寧省政協前黨組副書記劉國強受賄一案，他在2006至2020年間非法斂財逾3.5億元（人民幣，下同，約4.35億港元）。惟他接受中央審查時，以僥倖心理對抗組織審查，只坦白部分受賄金更大的個案，最終難逃中央的調查。

劉國強曾任本溪鋼鐵集團總經理、本溪市市長、遼寧省副省長，在2017年1月退休後，2020年7月被審查調查。當時中紀委在辦理另一案件時發現他受賄的線索，惟劉國強聲稱會坦白全部問題，但實際上避重就輕，只交代了受賄金額較大的個別案件。

但經調查後，劉國強利用職務便利為他人在企業經營和職務晉升等事項提供幫助，受賄金額巨大，惟本人卻在思想上掩耳盜鈴，找藉口自我麻痺。與劉國強有關的涉案「老闆」，很快交代了與其之間的不正當經濟往來，甚至有人在自己住處為劉藏匿大量財物。

劉國強在40多年前就讀大學期間加入中國共產黨，被中央調查後，專案組一度要求他重讀當年寫下的入黨申請書。在對照後來幾十年走過的路，劉在專題片中透露，其捫心自問，發現自己的確是和初心漸行漸遠。

直至審查調查結束時，案件在2021年8月法院進行一審，檢察機關起訴指控劉國強收受非法財物逾3.5億元，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。法院將擇期宣判。劉國強當庭表示認罪悔罪，服從任何判決。