大學教師灌酒性侵女學生　違背職業道德遭開除

四川省成都中醫藥大學一名21歲女大生，周日（16日）在網上發文控訴日前遭學校一名輔導老師性侵，事件隨即引起社會關注；其後有網民甚至更指出，涉事男教師日前才剛成功與其女友求婚。校方周一（17日）通報證實性侵一事，更表示已將當事人開除。

女大生周日在微博發文指，她在2018年9月就讀成都中醫藥大學時認識時任輔導老師的董思佳，由於2人年紀差距不大，對方時常噓寒問暖，讓在外地求學的她對男方相當信任。二人熟絡後，對方的聊天用句開始變得曖昧、露骨，甚至要求發生性關係。但由對方是教師身份，女生怕會給自己的求學生涯造成麻煩，只好忍耐及無視董男的騷擾。

直至本月3日晚，董思佳傳訊息給女生，聲稱自己心情不好，欲到女方家中喝酒，後者起初雖然拒絕，最後還是被對方說服。不過，董男期間不斷對女生上下其手，後者一再抗拒。董見狀就表示：「我為人師表，肯定會尊重妳的想法，不會強迫妳。」未料，對方接下來就開始灌酒，直至女方酒醉至失去意識。

女生續指，當晚稍微酒醒感覺下身劇痛，遂發現睡衣被解開，董思佳則伏在其身後侵犯她。「我哭着哀求放過我，但根本無力掙脫，最後哭到再次失去意識，再醒來已經是隔天早上，還看見他躺在身旁。」女大生表示，她隨後立即衝到廁所，董思佳自行離去後，傳訊息給她稱「昨晚無套內射妳了」，並指示她拿500元人民幣（約620港元）買避孕藥。

該名女大生隔天就去報案，並向紀檢委實名舉報，不過相關單位稱證據不足。她擔心無法立案遂決定曝光此事，文章一出隨即引起爭議，有網民搜尋董思佳本人，發現成都中醫藥大學官網的教務處頁面果真有他的資料，隨即要求校方交代事件。另有網民爆料，董其實早有未婚妻，性侵事件就發生在他求婚成功數周之後，結果再引起網民撻伐。

成都中醫藥大學周一證實此事，通報指出校方已第一時間與涉事女生取得聯繫，受理實名舉報，強調學校高度重視，立即成立工作專班，連夜進行調查。通報續指，「經核實，董某嚴重違背教師職業道德，影響惡劣，按照國家、學校相關規定，學校決定給與董某開除處分，同時啟動黨紀處分程序」。