北京師範大學黨委前書記　以權為子辦學鋪路

內地反貪腐電視專題片《零容忍》，周一（17日）披露北京師範大學黨委前書記劉川生的違紀違法問題，提到她早年為幫助兒子創業辦學，指使下屬協助兒子以北京師範大學附屬的名義開辦名牌幼稚園。去年12月底，劉川生被開除黨籍及調整退休待遇處分。

專題片披露，劉川生兒子2011年留學歸來，並想在學前教育領域創業。劉川生遂繞過既定程序，派下屬簽署創立北京師範大學實驗幼稚園分園，並私下把幼稚園交由兒子經營。2015年，劉川生趁卸任公職前一年，再指使下屬把北京師範大學附屬幼稚園的名義，一次性授權予她兒子的公司使用，藉此牟利。

劉川生亦交代，自己曾長期違規佔用北京師範大學專家樓一間面積約80平方米的住宅單位，又違規以低價購買大學開發的京師園屋苑住宅，及存在違規辦理和干預人事錄用等問題。最終在2021年，中央巡視組進駐北京師範大學後，時齡71歲的劉川生決定主動投案。其後，她兒子對其所屬的教育機構嚴格整改，主動上繳違紀違法所得。

中央紀委國家監委去年通報開除劉川生黨籍時提到，劉川生違規接受公款接待，超標準配備、使用辦公用房；利用任職高校的公共資源，為親屬謀利斂財，利用職權或者職務上的影響為他人在入學入職等方面牟取利益。劉川生坦言，「為甚麼要主動投案，我覺得實質上我心裏一直壓了一塊石頭，只有早投案、早交代，才能早一點把心裏的石頭放下」。